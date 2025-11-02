Gerda und Kai sind unzertrennlich.

Bis der eines Tages von einem bösen Zauber getroffen wird: Plötzlich scheint alles Schöne und Gute hässlich. Als ihm dann die Schneekönigin erscheint, folgt Kai ihrer blendenden Erscheinung...

Andersens berühmtes Märchen ist eine Liebeserklärung an die Freundschaft und für Regisseurin Nele Tippelmann Ausgangspunkt einer spannenden Reise durch magische und musikalische Welten. Ab sechs Jahren. -rw