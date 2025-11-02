Die Schneekönigin

Bühne & Klassik // Artikel vom 02.11.2025

Die Schneekönigin (Foto: Felix Grünschloß)

Gerda und Kai sind unzertrennlich.

Bis der eines Tages von einem bösen Zauber getroffen wird: Plötzlich scheint alles Schöne und Gute hässlich. Als ihm dann die Schneekönigin erscheint, folgt Kai ihrer blendenden Erscheinung...

Andersens berühmtes Märchen ist eine Liebeserklärung an die Freundschaft und für Regisseurin Nele Tippelmann Ausgangspunkt einer spannenden Reise durch magische und musikalische Welten. Ab sechs Jahren. -rw

Premiere: So, 2.11., 16 Uhr; Di, 4.11., 9.30 Uhr; Do, 6.11., 9.30+11.30 Uhr, Staatstheater, Karlsruhe

