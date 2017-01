Der mit fünf „Grammys“ sowie zwei „Oscars“ ausgezeichnete Soundtrack des 30. abendfüllenden Zeichentrickfilms der Walt Disney Studios verlangte geradezu nach einer Bühnenfassung!

1994 feierte die Musical-Adaption von „Die Schöne und das Biest“ am Broadway Premiere; seit 2010 inszeniert das renommierte Budapester Operetten- und Musicaltheater mit über 60 Musikern und Darstellern das in Deutsch vorgetragene französische Volksmärchen um die vom eitlen Muskelprotz Gaston umworbene bücherverschlingende Außenseiterin Belle und den in ein unansehnliches Scheusal verwandelten gefühlskalten Prinzen, der allein durch die Kraft der Liebe erlöst werden kann.

15 Solisten, die in opulenten farbenprächtigen Kostümen und schwebend-leichten Choreografien als sprechende Kerzenleuchter, verzauberte Stehuhren und singende Teekannen in Erscheinung treten, und nicht zuletzt die hinreißenden Kompositionen sorgen für betörende zweieinhalb Stunden bester Familienunterhaltung! -pat