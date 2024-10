Die Tagesshow – It’s Called Fake News

Die neue Sparte des Digitaltheaters als partizipatives Format kreiert gemeinsam mit dem Schauspiel einen Abend, wie wir uns ihn wünschen – ganz wörtlich gemeint.

Wie wäre es, statt den ernsten und oft niederschmetternden Nachrichten in der „Tagesschau“ mal nur wunderbare Dinge erzählt zu bekommen? Fake News umgedreht, keine neuen „Wie was wer eigentlich ausheckt“-Ideen, sondern Neuigkeiten über Frieden und Schönheit in der Welt? Das Publikum im Saal übernimmt live die Komplizenschaft für das große Lügen auf der Bühne – jeden Abend eine andere Realität! Regie und Konzept: Kevin Barz. -sb