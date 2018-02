Ein Geschichtslehrer nimmt mit seiner Klasse den Holocaust durch.

Und die Schüler können nicht verstehen, warum so viele nur zugesehen, oder mitgemacht, aber sich offensichtlich nicht dagegen aufgelehnt haben.

Also startet der Lehrer ein Experiment: Er drillt die Schüler in militärischer Disziplin, schafft eine Hierarchie und führt neben dem Namen „Die Welle“ auch Symbol, Gruß und Parolen ein. Und erschreckend schnell schwappt die Welle über... Der Sandkorn-Jugendclub (Leitung Mimi Schwaiberger und Birgit Voigt) spielt den Jugendbuchklassiker in einer eigenen Interpretation. -bes