Die witzige Dreifaltigkeit #2

Ein Trio aus dem Spektrum zwischen Kabarett, Kleinkunst und Musik präsentiert Programmauszüge.

Mit am Start ist die Märchenmodernisiererin Rena Schwarz, die Hänsel und Gretel mit leerem Handy-Akku in den Wald schickt, um sich an den nicht glutenfreien Hexenhäuschen-Lebkuchen den Darm zu verrenken.

El Mago Masin, Liedermacher mit Peter-Pan-Syndrom, erzählt von seiner Zehn-Tages-Tour mit Esel in der Steiermark, und Alexandra Gauger übersetzt absurde Geschichten des Alltags ins Gauger-Punktesystem. Moderation: Mademoiselle Mirabelle. -bes