Die witzige Dreifaltigkeit # 7

Der verschiedenste Facetten aus (Musik-)Kabarett und Comedy vereinende Mixed-Show-Abend steht für Amüsement mit Niveau.

Moderatorin Mademoiselle Mirabelle kündigt wieder drei Kollegen an, die Auszüge aus ihren aktuellen Programmen präsentieren: Henning Schmidtke widmet sich dem „Hetzkasper“ in uns und in der „Götzendämmerung“ unternimmt Götz Frittrang „irrsinnige Wanderungen durch das Gehirn eines ungehemmten Durchschnittsdeutschen“.

Mit Ukulele, Boomwhackers und weiteren skurrilen Klangwerkzeugen spioniert sich Stefanie Kerker durch ihr Leben und das ihrer Mitmenschen. -pat