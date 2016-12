Die Wunderübung

Zwei kommen mit sich selbst nicht klar und holen sich einen Dritten als Vermittler dazu.

Das ist die übliche Vorstellung von Paartherapie und war vielleicht auch der Plan von Joana und Valentin, dem zutiefst verzankten Ehepaar in Daniel Glattauers neuer Komödie. Doch jahrelanges Training in Sachen Ehezwist lässt sich nicht einfach so ablegen: Die beiden streiten dem Therapeuten eins vor, dass es eine wahre Freude ist! Der wiederum hat – Klischee, Klischee! – eigene Sorgen... und überraschende Tricks parat. -bes