Dieter Nuhr

„Wenn man keine Ahnung hat: einfach mal Fresse halten.“

Dieser von Ekel Alfred entlehnte Satz aus seinem 98er Programm „Nuhr nach vorn“ ist Comedy-Kult. Weil der mehrfache Gewinner des „Deutschen Comedypreises“ und Träger des „IQ-Preises“ der Vereinigung der Hochbegabten davon aber ziemlich viel vorzuweisen hat, gibt’s nach „Nuhr am nörgeln!“, „Nuhr weiter so“, „Ich bin’s Nuhr“, „Nuhr die Wahrheit“, „Nuhr die Ruhe“, „Nuhr unter uns“, „Nuhr ein Traum“ und „Nur Nuhr“ seit Neustem „Nuhr hier, nur heute“, in dem der tiefenentspannte Komiker eloquent und faktensicher durchs Weltgeschehen spöttelt und dabei das Dasein, die menschliche Psyche und die Lächerlichkeit unserer Empörungsroutine erläutert.

