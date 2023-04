Die DIN A13 Tanzcompany fährt einen „mixed-abled-Ansatz“, d.h.: Ihre Mitglieder haben teils Behinderungen, teils keine.

In anderen Worten: Sie haben unterschiedliche Fähigkeiten und das macht sich das fünfköpfige Ensemble zur Stärke. Die drei Männer und zwei Frauen aus Deutschland, der Türkei und Indien verhandeln in ihrem Projekt „In Between Us“ die Gefühle von Angst und Bedrohung in politisch und gesellschaftlich wackeligen Zeiten. Was macht das mit unseren Körpern, wenn die Welt aus den Fugen zu geraten scheint? Gewöhnen wir uns neue Haltungen und Bewegungsmuster an?

Choreografisches und filmisches Material, das aus dem Vorgängerprojekt gewonnen wurde, erfährt hier eine neue Bearbeitung. Die wird aus männlicher und aus weiblicher Perspektive vorgenommen. In welchen Bereichen verändert sich weiblicher Machtanspruch? Mit welchen geschlechtsspezifischen Mitteln wird Macht erkämpft oder ausgeübt? Welche Rolle spielen dabei Religionen? Und die Männer, in ihrer Fragilität, Fantasie, Einsamkeit und Verspieltheit? Und wo finden sich Freiräume jenseits der Konventionen? -fd