Die Liebesgeschichte zwischen der behüteten Teenagerin Frances „Baby“ Houseman und dem umschwärmten Tanzlehrer Johnny Castle ist mit weltweit über zehn Mio. ZuschauerInnen seit der Sydney-Premiere 2004 auch als Bühnenversion ein Besuchermagnet.

Jetzt kehrt „Dirty Dancing – Das Original live on Tour“ in einer zeitgemäßen Überarbeitung für wenige Gastspiele nach Deutschland zurück. Geblieben sind freilich Songs wie „Hungry Eyes“, „She’s Like The Wind“ oder „(I’ve Had) The Time Of My Life“, die den Soundtrack des 87er Kultfilms von Autorin, Produzentin und Regisseurin Eleanor Bergstein (die auch die Bühnenfassung verantwortet) zu einem der bestverkauften Alben gemacht haben.

27 Darsteller verwandeln sich vor aufwendigem Bühnenbild, das die Optik des Films detailgetreu aufleben lässt, in Animateure, Kellner oder Hotelgäste des Ferienresorts Kellerman’s und tanzen zu Mambo, Merengue und kubanischen Rhythmen. -pat