Dirty Dancing

Die Filmvorlage mit Patrick Swayze und Jennifer Grey von 1987 wurde als Low-Budget-Produktion mit fünf Millionen Dollar zum Welterfolg und gilt bis heute als einer der aufregendsten Tanzfilme überhaupt.

Die jahrelang anhaltende Begeisterung hat Autorin Eleanor Bergstein dazu bewogen, eine Bühnenversion zu entwickeln, die bereits mehr als acht Millionen Besucher gesehen haben.

Darin versetzen die 28 Darsteller, die sich zu Mambo, Merengue und kubanischen Rhythmen bewegen, das Publikum zurück ins Ferienresort Kellerman’s, wo die schüchterne Frances „Baby“ Houseman gelangweilt mit ihren Eltern urlaubt – bis sie ihr Herz an den Tanzlehrer Johnny Castle verliert und das Gefühlsauf und -ab zwischen „Do You Love Me“, „She’s Like The Wind“ und „(I’ve Had) The Time Of My Life“ seinen unweigerlich romantischen Lauf nimmt.

