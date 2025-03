Django Asül

Natürlich lachen sich über den bayrischen Kabarettisten auch die Großkopferten kaputt, die er beim Derblecken etwa im Hofbräuhaus eigentlich aufs Korn nimmt.

Aber so eng sieht man das nicht allerorten. In Django Asüls mittlerweile achtem Solo „Am Ende vorn“ geht es nicht um das alltägliche Kleinklein in Politik und Gesellschaft, sondern um die ganz großen Themen. -rw