Don Pasquale & Cavalleria rusticana / Pagliacci

Nach „The Wreckers“ (ab 29.9.) folgen zwei Premieren der neuen Spartenleitung, beides Übernahmen vom Oldenburgischen Staatstheater

Am Ende seines Lebens das Ende der Epoche ahnend, schrieb Gaetano Donizetti die Geschichte von „Don Pasquale“: ein alternder, reicher Mann von altem Adel, der durch die Sehnsucht nach einer jungen Frau in einen Trickbetrug hineingerät – kann er dabei seine Größe bewahren und sein Erbe in gute Hände übergeben? Regie: Christoph von Bernuth.

Die gemeinsame Aufführungsgeschichte von „Cavalleria rusticana / Pagliacci“ ist lang und die Stücke miteinander verwachsen. Echte Wut und Tränen wollte Leoncavallo in „Pagliacci“ zeigen, das wahre Leben – gibt es denn eine klare Linie zwischen „gespielt“ und „echt“? Regisseur Dietrich Hilsdorf lässt die Geschichte am Ostersonntag 1946 spielen, in Sizilien, wo von den frühen Morgenstunden bis Mitternacht die Menschen sich schonungslos selbst ausgeliefert sind… -sb