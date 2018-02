Don Quixote & Pierrot Lunaire

Claus Temps (Bassbariton) und Heike Bleckmann (Klavier) folgen den musikalischen Spuren der großen literarischen Helden der Vergeblichkeit und deren Hingabe an die Illusion.

Beide haben immer wieder Komponisten angeregt. Das Programm folgt ihren Abenteuern in Vertonungen, die ab 1900 entstanden sind. „Pierrot Lunaire“ erklingt in Liedern des Komponisten und Rechtsanwalts Max Kowalski, dessen damals häufig aufgeführte Musik später durch die Nazis zum Verstummen gebracht wurde. Don Quixote wird lebendig u.a. in der Musik von Wilhelm Kienzl, Jules Massenet, Jaques Ibert, Ravel und Britten/Purcell. Eintritt frei, Spenden erbeten. -rw