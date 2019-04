Abgesagt: Dossier 3D-Poetry

Unter dem Label „Dossier 3D-Poetry“ produziert Marion Dieterle choreografische Arbeiten, die sich schwerpunktmäßig mit dem Thema der Körperlichkeit in sozialen Räumen auseinandersetzen.

Das Projekt spielt damit, „zweidimensionale“ Ideen, Zeichnungen und Skizzen in den dreidimensionalen (Tanz-)Raum zu überführen und verwebt performativ Wahrnehmungsmuster von Körper und Raum mit Kategorien des Selbst und seiner Umgebung. Als „schlicht, intelligent, charmant“ lobte die Jury des Theaterpreises Ba-Wü auch das neue Stück „(This Is) Cliff“, ein Spiel mit Fiktion und Wahrheit an der Schnittstelle von Tanz- und Objekttheater. -bes

Aufgrund zu geringer Nachfrage und sehr aufwändigen Produktionsbedingungen musste das Gastspiel abgesagt werden.