Dr. Mark Benecke

Dank Dr. Tod weiß auch der interessierte Laie, was High-velocity Impact Blood Spatter sind und wie mit Luminol unsichtbare Blutspuren an Tatorten zum Leuchten gebracht werden.

Aber nicht nur in TV-Serien wie „Medical Detectives“ versteht es der Spezialist für forensische Entomologie, sein Fachwissen popularwissenschaftlich zu vermitteln: In seiner Liveshow „Insekten auf Leichen“ gibt Mark Benecke weitere faszinierende Einblick in die Arbeit des vom FBI ausgebildeten und international operierenden Kölner Kriminalbiologen, der als „Herr der Maden“ schon so manchen vermeintlich aussichtslosen Mordfall gelöst hat. Einlass ab 16 Jahren. -pat