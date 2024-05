Die Reihe „Freiräume“ eröffnet dem Team des Jungen Staatstheaters die Möglichkeit, in vertrauten oder experimentellen Formaten eigene Themen zu inszenieren.

Die jungen Menschen geben so Einblick in ihre Wahrnehmung der Welt, mit all den Fragen, die es dazu gibt. Im Juni heißt es: „Dragfruit“. „Was hat eine Drachenfrucht mit Drag zu tun?“ Nicht so wichtig. Was klar ist: Langeweile zu feiern, ist keine Option, sondern lieber alle Facetten. „We’re all born naked and the rest is drag“. Ab 14 Jahren. -sb