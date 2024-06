Dodde und Madde lieben alles, sogar Gedichte!

Und so kommt es zu einem clownesken Literaturerlebnis der heiteren Art: Ob Tucholsky, Ringelnatz, die Dadakünstler Jandl und Schwitters oder Goethe – so schräg wie manches in den Ohren klingen mag, so schräg gestaltet das Duo Fabulina musikalische Zwischentöne und humoristische Einlagen. -rw