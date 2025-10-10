Duo Lied Orange

„Kunstlied trifft Chanson trifft Schauspiel trifft Humor“.

Wenn Valerie Pfannkuch und Sara Pavlovic als Duo die Bühne betreten, sind sie selten allein. Denn jedes Chanson der 20er Jahre wird mit einer neuen Figur szenisch zum Leben erweckt – mal charmant, verrückt oder einfach absurd schön. Dazu gesellt sich das Kunstlied, das bei Lied Orange in frischen Interpretationen aufblüht. -rw