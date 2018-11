Zwei Bläser, Schlagzeug und Piano.

Diese kompakte und wendige Formation erlaubt dem Jazz die größte harmonische Flexibilität und bietet Freiraum für feine Interaktionen. Echoes Of Swing konzertieren seit nunmehr 20 Jahren – in der Branche eine halbe Ewigkeit – in unveränderter Besetzung und schöpfen aus dem riesigen Fundus des swingenden Jazz von Bix bis Bop, von Getz bis Gershwin. „Travelin’ – Celebrating 20 Years On Tour“ ist genau das: eine Reise, die das bis ins Tiefste vertraute Zusammenspiel feiert, Mitfeiern erlaubt. -bes