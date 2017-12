Eddie Gauntt & Friends

Opernsänger Eddie Gauntt lädt mit dem Singer/Songwriter Johannes Falk einen zunächst ungleich scheinenden Freund ein.

In Tiefgang und Atmosphäre kommen sich die beiden aber nahe, zwischen intim und voluminös pendeln Falks Songs genauso wie die liturgischen Klänge, die Gauntt anstimmt. Zur Seite stehen ihnen Florian Sitzmann am Flügel, Lukas Gauntt an der Cajon und Pamela Natterer mit ihrer Stimme. -fd