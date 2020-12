Mittlerweile zeichnet sich ab, dass auch zu Beginn des neuen Jahres keine großen Shows in Arenen erlaubt werden.

Deshalb werden alle Termine der „Ehrlich Brothers“-Illusionsshow „Dream & Fly“ im Frühjahr 2021 definitiv auf die bereits veröffentlichten Ausweichtermine im Sommer verlegt. Die Shows in der Festhalle Frankfurt, die für den 5., 6. und 7.2.2021 geplant waren, finden nun am 20., 21. und 22.8.2021 statt. Gekaufte Eintrittskarten bleiben für den Ersatztermin gültig. Die für Dezember angekündigten Termine der „Let It Snow“-Weihnachtsshow werden verschoben, Ersatztermine in Kürze bekanntgegeben.

Um die Wartezeit zu überbrücken, gibt es für Weihnachten und Silvester ein ganz besonderes Überraschungspaket von den Ehrlich Brothers: „Die Magic-Show in eurem Wohnzimmer“ ist ein interaktives Live-Erlebnis für die ganze Familie, bei dem jeder mitzaubern kann! Zwei Termine stehen zur Wahl: Die Teilnehmer können frei entscheiden, ob sie lieber am zweiten Weihnachtstag (Sa, 26.12.) oder an Silvester (Do, 31.12.) dabei sein möchten. Beginn: jeweils um 18 Uhr.

Mit dem Paket erhält man einen individuellen Zugangscode für das gestreamte Live-Event und eine Überraschungsbox, die erst am Showtag geöffnet werden darf. Denn darin befinden sich verschiedene Requisiten, um mit den Ehrlich Brothers zu zaubern sowie ein Wertgutschein über den Kaufpreis der Box für eine „Dream & Fly“-Show ab Weihnachten 2021. Die Pakete kann man hier online bestellen (oder bei uns gewinnen, Teilnahmebedingungen am Ende des Artikels). Alle weiteren Infos zum Ablauf im FAQ.