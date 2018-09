Eimer im Eimer

Geteilte Freude ist doppelte Freude, geteilter Tanz ist genau dasselbe.

Gemeinsam bewegt man sich einfach leichter durchs Leben. Das wissen auch die beiden Tänzerinnen, die eine abenteuerliche Welt erkunden, in der sich Zeitungen plötzlich zu Monstern verwandeln, springen können und in der eine Tänzerin in einen Eimer passt.

Sogar Gegenstände können hier zu Freunden werden. Nach dem akrobatischen Tanztheaterstück mit Sarah Herr und Meret Rufener können die Kleinen ab vier Jahren selber auf die Bühne kommen und ihren eigenen Tanz mit Zeitungen und Eimern erfinden. -fd