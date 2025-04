Ein Fest für Johann Sebastian Bach

Zum zehnten Jubiläum präsentiert das Karlsruher Barockensemble unter Leitung von Bastian Hellinger mit zahlreichen Solisten einen Querschnitt durch Bachs Werk.

Das Programm beginnt mit Auszügen aus der „Johannes-Passion“, alle Chorpartien werden von einem Solistenquartett gesungen. Für die Gesangspartien konnten Lena Sefrin (Sopran), Marcel Kehrwecker (Altus), Gianluca Bollinger (Tenor) und Benjamin Binder (Bass) gewonnen werden.

Neben beschwingten Arien, furiosen Duetten und polyphonen Eingangschören erklingt die berühmte „Air“ aus der Suite Nr. 3 in D-Dur. Das in voller Besetzung auftretende Barockensemble orientiert sich an der historischen Aufführungspraxis. Die Solovioline ist prominent mit Wolfgang Wahl besetzt, am Cembalo greift Sebastian Weiss virtuos in die Tasten. -rw