Ein Orgelfabrik-Triple

Teil zwei von Ole Hoffmanns Reihe zur Kabarettgeschichte schildert unter dem Titel „Größenwahn und Wilde Bühne“ (Fr, 26.4.) die Humorbranche der Weimarer Republik in einem amüsanten Vortrag samt Fallbeispielen.

Denn Zeiten und Geschmäcker ändern sich. Das weiß auch Inka Meyer: „Der Teufel trägt Parka“ (Sa, 27.4.) heißt ihr neues Programm wider die Auswüchse von Mode, Trends und Beauty-Blödsinn. Am So, 28.4., 19.30 Uhr, spielt das Karlsruher Jazz-Trio seinen „Tribute To Oscar Peterson“. -bes