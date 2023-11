Ein seltsames Paar

Die Komödie von Neil Simon über zwei von ihren Frauen verlassene Männer in einer Notstands-WG wurde mit Jack Lemmon und Walter Matthau zur Filmlegende.

Die Kabarettisten Erik Rastetter und Martin Wacker verkörpern nun Felix und seinen Kumpel Oscar, in deren WG in allen Beziehungen so richtig schön die Hölle los ist. -rw