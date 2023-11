Rastetter & Wacker in der Komödie von Neil Simon.

Seit 1988 steht das Duo zusammen auf der Bühne. Zum 35. Theaterjubiläum erfüllen sich die beiden Kabarettisten nun einen langgehegten Wunsch und schlüpfen in die legendären Rollen von Oscar und Felix in der weltberühmten Komödie „Ein seltsames Paar“ über die Männerwirtschaft in einer WG.

Auf der Bühne: Erik Rastetter, Martin Wacker, Michelle Brubach und Patricia Keßler. -rw