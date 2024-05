Einblick in die Proben von „Black And Blue“

Für einen Abend zieht das Team von „Black And Blue“ in den Theaterladen und gibt Interessierten Einblick in seinen Probenprozess.

Zwei Wochen vor Premiere (Sa, 1.6.) ist es eine spannende Möglichkeit, vorab in das bewegte Leben der Geschwister Samboe einzutauchen. Aus Schwarzer Perspektive erzählen sie, was es heißt, sich mit rassistisch motivierter Polizeigewalt in Deutschland beschäftigen zu müssen. -sb