Eine Weihnachtsgeschichte

Fröhliche Weihnachten?

Alles Humbug, grummelt Ebenezer Scrooge. Der kaltherzige, habgierige Geizhals bekommt in Charles Dickens’ Weihnachtsgeschichte aber eine letzte Chance, sich zu ändern – drei Geister zeigen ihm als unerfreuliche Vision „Christmas Past, Christmas Present and Christmas Yet to Come“. Ob das gegenwärtige und zukünftige Weihnachtsfest schöner werden wird, liegt in Scrooges Hand... und der Theaterabend mit Figurentheater und stimmungsvollen Weihnachtsliedern aus England wird zeigen, ob es ihm gelingt! -bes