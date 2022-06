Chansons von Gilbert Becaud, Trenet, Brel oder Piaf präsentiert die Sängerin Elke Jäger im imposanten Ambiente der Bar der Villa von Paul Jakob mit Isabelle Heil-Kügler (Piano) und Paul Jakob Jäger am Kontrabass (Fr, 8.7. 21 Uhr).

Am So, 17.7. um 19 Uhr spielt das Trio dann Evergreens im charmanten rustikalen Ambiente einer alten Elektro-Werkstatt in Bad Bergzabern, Danziger Str. 7.

Auch die Bar des schönen Weinguts Leiling in Schweigen ist Schauplatz eines Konzertes: Elke Jäger deutscht Evergreens ein, mit dabei sind beim „Jazz meets Chanson“-Abend Gitarrist Benno Burkhart und Paul Jakob Jäger am Kontrabass (Fr, 29.7., 21 Uhr). -rowa