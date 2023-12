Vom armen Jungen zum King Of Rock’n’Roll, mit einer lasziven Bewegung zum Inbegriff von sexy und jugendgefährdend, Bad Nauheim, Priscilla, Las Vegas.

An allen wichtigen Stationen im Leben des Elvis Aaron Presley wird mit seinen größten Hits Halt gemacht. In der neuesten Tributeshow mit Livemusik von Alt-Intendant Ingmar Otto schlüpfen gleich drei Darsteller in die Rolle des Elvis, darunter der offiziell beste deutsche Elvis-Interpret Nils Strassburg. -rw