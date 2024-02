Elvis trifft Elvis Vol. 2

Nach ihrem ersten Programm „Elvis trifft Elvis – schicksalhafte Begegnung im Kreisverkehr“ legt das ungewöhnliche schwäbische Comedy- und Rock’n’Roll-Duo nach.

In „Vol.2 – Love Letters From Bempflingen“ vereinen sich Kabarett und Stand-up-Comedy von Bernd Kohlhepp mit einer authentischen Musikperformance von Nils Strassburg, Frontman der Band The Roll Agents und Träger des Titels „Best Elvis Germany“. -rw