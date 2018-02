Die Supertussi jettet mit neuem Programm durch die Welt.

Enissa Amani verspricht in „Mainblick“ ihren Ein- und Ausblick auf die Welt. Man mutmaßt, dass manche ihre Comedy nur anschauen, um Enissa selbst anschmachten zu können – aber denen entgeht das Beste.

Denn die im Iran geborene Deutsch-Perserin ist beileibe nicht nur sexy, sondern dazu auch auf intelligente Weise witzig, und mit ihrem perfektionierten Ghetto-Sprech nimmt sie jedem Dummschwätzer den Wind aus den Segeln. Wer hingehen möchte, sollte sich ranhalten – die frühen Frühlingsshows sind schon längst ausverkauft!

INKA verlost 3 x 2 Tickets für Enissa Amani. Teilnahme per E-Mail bis So, 15.4. an verlosung@inka-magazin.de unterm Stichwort „Mainblick“.