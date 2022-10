Das Ensemble Fis Füz um Annette Maye (Klarinetten) und Murat Coşkun (Percussion) ist ein feinfühliger Brückenbauer zwischen Kulturen und Genres.

Ihr neues Projekt „Traces Of The Black Sea“ widmet sich der Musik der Schwarzmeerküste. Sie ist seit alters her geprägt von den umliegenden Landschaften und anrainenden Volksstämmen und fasziniert mit ihrer Rhythmusvielfalt, Humor und Witz sowie den melancholisch-stolz anmutenden Melodien. Dabei wechseln sich Bearbeitungen von bekannten Tänzen und Liedern aus der Nordtürkei, Bulgarien, Ukraine und Georgien mit Eigenkompositionen ab.

Mit dabei sind Muhittin Kemal, ein Virtuose auf dem türkischen Kanun, und die beiden jungen MusikerInnen Yaschar und Malika Coşkun, die seit ihrer Kindheit mit dem Vater als Coşkun Percussion Trio unterwegs sind. Coşkun ist ein international renommierter Perkussionist, vielbeschäftigter Studiomusiker, seit 2004 auch in der Band von Giora Feidmann.

Weltmusik, Alte Musik, Jazz und Neue Musik – der einzigartige Rahmentrommelvirtuose Coskun wird auch oft und gerne von Orchestern wie dem Freiburger Barockorchester oder den NDR Radiosymphonikern als Soloperkussionst gebucht. -rowa