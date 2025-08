Ensemble Horizons – „Schaurig schön“

So langsam nimmt die Idee einer Kulturkirche im Karlsruher Westen Formen an!

Das Chorkonzert des Ensemble Horizons aus Tübingen taucht die Lukaskirche in eine Welt der Königskinder, Wassernixen und Poltergeister; Balladen und Gesänge für Chor a cappella werden mit Gedichtrezitationen in Beziehung gesetzt. Shakespeare, Goethe, Justinus Kerner, Ludwig Uhland, Mörike oder Fontane inspirierten mit ihren Gedichten von brennender Liebe und Eifersucht, Übersinnlichem, Abenteuer und Gefahr, aber auch Rettung, Erlösung und Happy End Komponisten bis in die Gegenwart; sei’s Silchers „Barbarossa“, Josephine Langs ätherisch schönes „Brautlied“, Jaakko Mäntyjärvis für Chor bearbeitetes Beethoven-Fragment „Erlkönig“, Hugo Distlers spukhafter „Feuerreiter“ oder Robert Schumanns „Wassermann“ – beim Chor Ensemble Horizons sind sie alle bestens aufgehoben!

Für die Rezitation sorgt Theater- und Filmschauspielerin Mechthild Großmann u.a. bekannt für ihre Rolle als ARD-„Tatort“-Staatsanwältin Wilhelmine Klemm. -pat