Als im Jahr 1747 das Jägerhaus des fürstbischöflichen Oberjägers erbaut wurde, spielte zeitgleich Bach in Potsdam Friedrich dem Großen vor.

Sein Sohn Carl Philipp Emanuel war als Cembalist des Königs anwesend. Im selben Jahr wurde Sebastian Bodinus als Konzertmeister in Karlsruhe angestellt, während Johann Molter Kapellmeister war. Ebenfalls zu dieser Zeit war Giovanni Platti Kapellmeister in Würzburg, wo wie in Bruchsal ein Schönborn den Bau der Residenz begonnen hatte.

Das Ensemble Schönborn, alle renommierte Solistinnen, spielen zum 275. Jubiläum des Jägerhauses Werke eben dieser genannten Komponisten. -rowa