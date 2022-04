Zauberer Enzo Paolo ist durch seine Auftritte in der Region bei Groß und Klein bekannt.

Der deutsche Vizemeister der Zauberkunst zeigt seine schönsten Tricks aus 30 „wunderbaren“ Jahren in einem Programm extra für Kinder ab drei (15 Uhr).

Paolo, der in den 90ern in Karlsruhe studierte, hat über das Jonglieren im Hochschulsport zur Magie gefunden. Nun kehrt er im Rahmen einer Abendgala zum 30. Bühnenjubiläum an den Ort seines Karriereanfangs zurück. -rowa