Eröffnungskonzert des neuen Christuskirchen-Kantors Peter Gortner

Die Christuskirche hat einen neuen Kantor.

Peter Gortner studierte Kirchenmusik und Gesang in Heidelberg sowie Chorleitung in Birmingham. Ein Faible für britische Musik hat er anscheinend, denn Gortners erstes groß einstudiertes Werk ist „There Was A Child“ von Jonathan Dove – ein „modernes Oratorium“, das zum ersten Mal in Deutschland erklingt.

Es singen der Mädchenchor Cantus Juvenum, der Kammer- und Oratorienchor der Christuskirche sowie Sarah Wegener (Sopran) und Daniel Schreiber (Tenor), die Kammerphilharmonie Karlsruhe spielt. -fd