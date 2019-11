Er hat die Hosen an – sie sagt ihm, welche

Karo- oder Holzfällerhemd?

Herrenausstatter haben es in Deutschland schwer. Oft kaufen Männer ihre Klamotten ja nicht mal selber. Was man sieht. Warum sollten Frauen auch Interesse daran haben, dass ihre Typen „draußen“ gut aussehen? Drinnen gibt es auch Probleme meint Kabarettist Peter Vollmer in seinem neuen Programm, denn „ohne technische Hilfsmittel findet der Mann nicht mal mehr dem Weg zum Kleiderschrank“... -rw