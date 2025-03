Ernst Hutter & Die Egerländer Musikanten

25 Jahre an der Spitze des erfolgreichsten Blasorchesters der Welt, 40 Jahre am Tenorhorn und an der Posaune in Egerländer Tracht – 2025 feiert Ernst Hutter zwei große Jubiläen.

Es ist auch das Jahr des Abschieds von jenem Mann, der die Egerländer wie kein anderer seit Ernst Mosch geprägt hat. -pat