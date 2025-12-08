Als Eros Falsoletti (Tommaso Cacciapuoti) für Italien beim „Eurovision Song Contest“ antritt, liegen zwischen nationalem Hoffnungsträger und senkrechtem Sturz in die Bedeutungslosigkeit drei Minuten.

Jetzt verdient er sich den Lebensunterhalt als Hotelbargigolo für deutsche Bustouristen mit biederen Schlagern. Doch für seinen Pianisten Luigi Ramazotti (Dietmar Loeffler, von dem auch das Buch stammt) ist klar: Wenn Eros mit seinem Temperament wieder Italienisch singt, stünde ihnen beiden die Welt offen.

Die musikalische Komödie „Eros & Ramazotti – Ein Duo im Ausnahmezustand“ erzählt mit den Hits von Adriano Celentano über Paolo Conte, Lucio Dalla und Louis Prima bis hin zu Mina. -pat