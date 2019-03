Espen Nowacki’s Musical Moments

Highlights aus über 20 Musical-Produktionen hat der aus Oslo stammende Tänzer und Choreograf Espen Nowacki in ein Bühnenformat gepackt.

Nowacki, selbst in zahlreichen Hauptrollen an den großen Bühnen Europas zu sehen, fasst „Musical Moments“ aus „Evita“, „Cats“, „Elisabeth“, „Phantom der Oper“, „Tanz der Vampire“, „Mamma Mia!“, „Blues Brothers“ und „We Will Rock You“ zusammen, die von acht opulent und kreativ kostümierten Profidarstellern performt werden – ob Ballade, Solo- und Duett-Darbietung, Ensemble-Szene oder Ballett-Einlage. -pat