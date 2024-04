Ettlingen: Akkordeon-Preis & Straßenmusikfestival

Hier ist einiges rund ums Akkordeon geboten!

Wertungsspiele im Schloss, ein Konzert des Akkordeon-Ensembles Hohner-Konservatorium „Musica in Fiore“ im Asamsaal am Fr, 10.5., 20 Uhr, auch mit Jazz und Pop und am Sa, 11.5., 20 Uhr, ein Galakonzert in der Schlossgartenhalle, bei dem erstmals beide Landesorchester des Harmonika-Verband Ba-Wü gemeinsam auf der Bühne stehen und Filmmusik, Evergreens sowie moderne Stücke spielen.

Die Musik soll jedoch auch in die Stadt hineinwirken. Deshalb spielen am Sa, 11.5. in den Straßen und Gassen der Ettlinger Innenstadt Wettbewerbsteilnehmer. -rw