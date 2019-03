Ettlinger Orgelfrühling 2019

Am Palmsonntag eröffnet der Organist der Herz-Jesu-Kirche, Markus Bieringer, den „Orgelfrühling“ der großen „Matz & Luge“-Orgel.

Zur Aufführung kommt die eindrucksvolle Meditation über den Kreuzweg Christi „Le chemin de la croix“ von Marcel Dupré. Die Musik wird kongenial von Texten von Paul Claudel – gelesen von Pfarrer Martin Heringklee – begleitet.

Für das Auge gibt es auch etwas: Die Kinder und Jugendlichen der Chöre haben sich auch künstlerisch gestaltend mit dem Thema „Kreuzweg“ beschäftigt und Bilder und Exponate zu den Stationen erstellt. Die können am Konzerttag selbst ab 18 Uhr und in der Karwoche in der Kirche betrachtet werden.