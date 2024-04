Ettlinger Sagen: Jenseits der Alb

Mirko Sommer, der ideenreiche Stadtverwaltungsmitarbeiter, ist zurück – und mit ihm der Geist jener Frau, die wie keine andere das Bild Ettlingens geprägt hat: Markgräfin Franziska Sibylla Augusta.

BesucherInnen können mit den beiden einen Streifzug durch die „Albstadt“ unternehmen und dabei Einblicke in Sibyllas facettenreiches Leben gewinnen: Von ihr kann man bei der „Heiter-theatralen Stadt-(Ver)führung“ in Kooperation mit dem Figurentheater Marotte erfahren, wie der Turm der Martinskirche durch die Liebe gerettet wurde, ein sagenhafter Jesuitenschatz beim Wiederaufbau der zerstörten Stadt geholfen hat und was Ettlingen eigentlich mit China zu schaffen hat. -pat