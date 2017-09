Heißa, Ostfildern!

Andi, Don und Matze, die dort einst gemeinsam die Schule besuchten, schleudern als „Eure Mütter“ wieder fette Stücke und pralle Pointen durch die Gegend, dass es nur so scheppert!

„Das fette Stück fliegt wie ’ne Eins“ lautet der Titel ihres sechsten Programms, und wer wissen will, was es damit auf sich hat, findet Aufklärung eher bei einem Blick aufs Bildmaterial zur Show (Stichwort: Spielplatz, Wackeltier und zwei handelnde Personen) als in der Show selbst, die wie gewohnt ziemlich unberechenbare Comedy liefert, einen weiten Bogen um Politik macht und selbst den derbsten Quatsch noch mit einem Extra-Fluch garniert. -bes