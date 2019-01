Eure Mütter werden auch immer älter.

Und finden das gar nicht so schlimm wie so manche richtige Mutter. Immerhin hat man dann etwas, worauf man zurückblicken kann! In ihrem Programm „Ich find ja die Alten geil – Der heiße Scheiß aus den Jahren 1999 bis 2010“ versammeln die Derb-Komiker die Lieblingsstücke aus ihrer kreativen Frühzeit in so konzentrierter Form, dass sogar Tomatenmark in der Tube neidisch wird! -bes