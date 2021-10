„Bitte nicht am Lumpi saugen!“

Auf so einen Titel können eigentlich nur von Andi Kraus, Don Svezia und Matze Weinmann kommen! In seinem siebten „Eure Mütter“-Programm geht das Stuttgarter Comedy-Trio in Lied- wie Sketchform wieder wenig zimperlich bis völlig zügellos zur Sache. -pat