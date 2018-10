Europa flieht nach Europa

Europa – Kontinent der Demokratie, Gerechtigkeit, Freiheit, Aufklärung...

Es ist leicht, als Europäer beim Gedanken an die Utopien des eigenen Kontinents in selige Selbstvergewisserung zu verfallen. Miroslava Svolikova stupst in die Seifenblase und schreibt dafür Europas Gründungsmythos um.

Am Anfang sei ein Mord, wenn Europa den Stier (ihren Verehrer Zeus) erlegt, es folgen Kriege, Kreuzzüge, Kolonisierung, die Erschaffung von Bomben und eine neue Ideologie der Abschottung. Svolikovas dramatisches Gedicht wird von Alia Luque in Szene gesetzt. -fd