Das Schreiben dieses Textes geschieht unter dem Einfluss der dramatischen Bilder vom brennenden Flüchtlingslager Moria und dem noch dramatischeren Bild, das Europa dabei abgibt.

Auf das vereinte, starke Europa wurden in den vergangenen Jahren viele Abgesänge geschrieben, veranlasst durch den Brexit, neue Nationalismen, finanzielle Rettungsprogramme eben die Flüchtlingskatastrophe. Was heißt Europa heute und wie hat sich die Idee davon in den letzten 60 Jahren kontinuierlich verändert?

Die türkische Autorin Ceren Ercan verschränkt die Erzählung von Europa mit den Perspektiven von Menschen aus Karlsruhe und Umgebung und sucht die Annäherung an ein neues gemeinschaftliches Denken und Handeln. -fd